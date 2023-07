Calciomercato Roma, Dybala vuole restare: obiettivo rinnovo a 6 milioni più 2 di bonus

Nonostante le recenti voci di mercato Dybalavorrebbe rimanere a Roma, anche se la società dovrà rispettare la promessa di adeguamento del contratto che porterebbe a togliere la clausola di 12 milioni valevole per l’estero. Questo secondo il sito di calciomercato, con il Chelsea di Pochettino che si è interessato ma la volontà del giocatore non sarebbe cambiata: vuole riportare la Roma in Champions e i giallorossi sarebbero già disposti a parlare di rinnovo. Lo stipendio è già salito a 5,5/6 milioni grazie ai bonus della scorsa stagione, ma senza rinnovo il prossimo anno il giocatore prenderà solo la base fissa. L’intenzione sarebbe quella di raggiungere la quota fissa di 6 milioni a cui aggiungere 2 di bonus vari. Dan Friedkin avrebbe dato la benedizione al rinnovo, data l’importanza tecnica di Dybala e il suo essere testimonial del nuovo marchio Adidas.

Fonte: calciomercato.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE