Petrachi-Roma, è rottura: il club sospende il ds che chiede la buonuscita. Spazio a De Sanctis con la regia di Baldini

Sospensione: questo il provvedimento che, secondo la versione online della rosea, i piani alti della Roma avrebbero preso nei confronti di Gianluca Petrachi. Dopo il deflagrare degli attriti con il presidente James Pallotta, infatti, il ds ex Torino non si sarebbe placato ed avrebbe continuato ad esporre le proprie rimostranze e le proprie accuse a vari livelli.

La Roma non solleva dunque Petrachi dall’incarico, ma lo sospende momentaneamente dalle sue funzioni, incrinando in modo forse definitivo il rapporto già logoro tra il dirigente e la società.

Fonte: gazzetta.it

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE

Emergono ulteriori dettagli sulla rottura tra Petrachi e la Roma: stando a quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il ds avrebbe chiesto una consistente buonuscita alla società per interrompere anzitemopo il rapporto che doveva durare fino al 2022. Intanto Pallotta studia il licenziamento per giusta causa, mentre per la posizione vacante si prospetta un ruolo operativo per Morgan De Sanctis, con la vigile regia di Franco Baldini.