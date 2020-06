Europa League: Roma-Siviglia si disputerà in Germania in gara secca. Final Eight dal 10 al 21 agosto

L‘Uefa ha delineato le modalità di conclusione per le competizioni europee, che si giocheranno ad agosto. Il tutto verrà ratificato mercoledì, ma l’emittente satellitare ha fornito alcune anticipazioni. Per quanto riguarda l’Europa League, che vede la Roma protagonista, si disputerà in Germania. Inter–Getafe e Roma-Siviglia si giocheranno lì in gara secca, mentre per le altre squadre che dovranno giocare solo il ritorno degli ottavi, si giocheranno nei luoghi designati. Le Final Eight si svolgeranno dal 10 al 21 agosto tutte in Germania, in quattro citta: Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia.

Fonte: Sky Sport