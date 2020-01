GENOA-ROMA: i convocati di Fonseca. Out Perotti e Mirante

Solo 18 a disposizione per la trasferta di Genova. Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per Genoa-Roma. Il tecnico giallorosso ha annunciato in conferenza stampa il forfait di Diego Perotti, out ancheMirante. Assenti anche gli squalificati Florenzi e Kolarov e gli infortunati Zaniolo, Fazio, Mkhitaryan, Zappacosta, Antonucci e Pastore.

Questo l’elenco dei convocati:

Pau Lopez

Cardinali

Fuzato

Juan Jesus

Smalling

Çetin

Santon

Mancini

Bruno Peres

Spinazzola

Cristante

Pellegrini

Veretout

Diawara

Dzeko

Ünder

Kalinic

Kluivert