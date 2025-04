Lazio-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: Pellegrini torna titolare nel derby, confermato Soulé

Giornata di derby nella capitale. Lazio e Roma si affrontano per la 32.a giornata di Serie A, nella stracittadina più sentita d’Italia e anche per conquistare un posto in Europa in vista della prossima stagione.

Ultimo derby da allenatore giallorosso per Claudio Ranieri, che deve fare a meno di Dybala, mentre il suo rivale Marco Baroni non recupera Nuno Tavares e Patric.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All: Ranieri.