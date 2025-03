Roma-Como, RANIERI: “Il valore aggiunto sono i ragazzi. Dovbyk aveva una grande voglia di calcio”

Allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Como e vince in rimonta: finisce 2-1 con le reti di Saelemaekers e Dovbyk. Dopo la partita, valida per la 27esima giornata di campionato, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

Le parole di Ranieri

A Sky

Poche volte all’Olimpico abbiamo visto squadre come il Como

“Si avevo avvisato tutti dicendo che andavamo dal dentista senza anestesia. Il lavoro di Fabregas su un’ottima squadra. Saranno il Parma degli anni 90. Abbiamo faticato nel primo tempo, durante la partita avevo chiesto compattezza ma la squadra vuole pressare alto e abbiamo preso gol. Nella ripresa abbiamo recuperato questa partita anche grazie alla spinta del pubblico. Ed è stato bene per noi riuscire a riprendere questa partita difficilissima”.

Lei ha scelto anche il momento giusto per fare i cambi che hanno deciso la partita.

“Si, però l’allenatore fa dei cambi perchè sa quello che ha in panchina, sa quando li deve mettere. Dovbyk lo avevo visto ieri per la prima volta dopo una decina di giorni, Saelemaekers era stato male durante la settimana, poi volevo togliere Dybala però si è fatto male Celik. C’è una serie di circostanze e di obiettivi da centrare perchè so che ho dei giocatori che sanno fare la partita. Questo all’allenatore da tranquillità”.

Nelle difficoltà la squadra ha mantenuto la compattezza.

“Il Como gioca bene, ha personalità, fa girare palla, ti pressa. E’ un’ottima squadra, per questo ho detto a Fabregas che farà una grandissima carriera”.

Sulla forza mentale.

“Vincere ti dà autostima, ti fa fare delle cose che magari quando ero arrivato non si facevano. Adesso tutti si aiutano, si parlano. Questo è molto importante. Sono molto soddisfatto dell’umiltà di questi ragazzi”.

Ancelotti ha detto che non smetterai.

“Ma mi lasciate perdere (ride, ndr). Non si possono fare queste domande ad un allenatore”.

A Dazn

Nel gol di Dovbyk c’è tutta l’essenza della sua Roma?

“Il Como è una squadra che sta in salute e gioca bene, noi non ci siamo stati a perdere. I ragazzi hanno fatto una gran partita”.

E’ stata una seduta dal dentista?

“Sì, l’avete vista anche voi. Fabregas è destinato ai top club, anche il Como lo diventerà facendo il percorso del Parma negli anni 90. Fa giocare benissimo la squadra, con autorità”.

Oggi tante sensazioni positive. Dato che sei un perfezionista, cosa ti è passato per la testa quando Vojvoda ha preso quel palo?

“Dovevamo gestire meglio il finale, se continui a cercare il gol della serenità aumenti la voglia degli avversari di ripartire. Va bene provare a fare gol, ma con più raziocinio

Ci racconta la dimensione che può acquisire Dovbyk?

“Deve ancora capire il calcio italiano, come posizionarsi tra la palla e l’avversario che cerca spesso il contatto fisico. Non l’ho potuto schierare dall’inizio, né lui né Saelemaekers. Buon per noi che la squadra ha fatto un secondo tempo strepitoso”.

Sulla scelta di mettere Soulé, Dybala e Pellegrini tutti insieme. Cosa le è piaciuto e cosa no?

“Soulé può fare benissimo il lavoro di Saelemaekers a destra. La squadra è sempre equilibrata con Pellegrini, perché può fare anche il terzo centrocampista”.

In conferenza stampa

La Roma ha sofferto anche in 11 contro 10 sul 2-1, tanta frenesia, si è arrabbiato?

“Dovevamo gestire meglio, dopo aver ripreso la gara dovevamo portare sotto ritmo, far girare di più la palla, andando in verticale. Bisogna fare i complimenti a questo Como, spesso ci si riempie la bocca oppure no, ma io l’avevo detto che saremmo andati dal dentista senza anestesia e così è stato”.

Aver diminuito i punti di gap dalla Lazio è uno stimolo?

“Lo dobbiamo avere lo stimolo per conto nostro, indipendentemente dagli avversari. Io voglio il massimo da me stesso e dai miei giocatori. Siamo nel curvone finale, poi ci sarà il rettilineo. Spingiamo con tutte le nostre forze, se riusciamo a restare attaccati al carro, poi abbiamo partite con nomi roboanti, ma le insidie sono anche nelle squadre con altri nomi. Il Como è una signora squadra, noi lavoriamo con serietà e intensità, sono punti importanti, speriamo possano esserci utili nel finale.”