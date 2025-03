RANIERI: “I giocatori sono in clima partita. Dobbiamo essere sereni, senza paura e senza spavalderia” (VIDEO)

Dopo il 2-1 dei giallorossi all’Olimpico, domani alle 18,45 la Roma sarà ospite dell’Athletic Club nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Alla vigilia della sfida Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva:

Che atmosfera si aspetta domani sera?

“Questo stadio è totalmente cambiato, è meraviglioso. Una vera cattedrale, è bellissimo e domani sera lo sarà ancora di più. Sono caldi, sono un popolo giusto, compatto, onesto. Sono dei signori. Mi auguro che domani ci sia un tifo caldo, senza scontri fra tifosi perché una partita di calcio deve restare una partita di calcio”.

Che gara sarà secondo lei?

“Come caratteristiche è un po’ diversa dalle altre spagnole, gioca diretta verso la porta come piace a me. Metteranno pressione sospinti dal pubblico, noi dovremo fare la nostra partita senza pensare al risultato perché stiamo costruendo una squadra e stiamo costruendo una mentalità, dovremo scendere in campo senza paura per fare la nostra partita”.

Come si comporta l’allenatore nella preparazione di una sfida così?

“I miei sono già in clima partita, l’allenatore in queste gare deve solo riequilibrare un po’. Sono già in clima partita, dovremo essere sereni, fare la partita, gli ho detto di essere sereni e che accetteremo ogni risultato”.

La ritrovata serenità e il gioco della squadra in crescita?

“Ho la fortuna di avere giocatori che mi seguono in tutto e per tutto, fin dall’inizio. La mentalità non è mai stata sbagliata, ci stiamo ritrovando, ognuno sa cosa deve fare. Dovremo riuscirci anche domani, all’interno di una partita ci sono tante gare e dovremo essere bravi a giocarle tutte al meglio”.

Quanto può crescere ancora la squadra?

“Dobbiamo essere bravi a dimenticare ciò che abbiamo fatto. Quando sono arrivato ho detto che sia la vittoria che la sconfitta sono due impostori. Se riusciamo a capirlo ci rialzeremo. Ora dobbiamo cancellare tutto quello fatto, ogni partita si gioca e poi si cancella pensando alla prossima”.

Queste le sue paarole ai canali ufficiali della Roma.

“Siamo pronti, sappiamo quello che ci aspetta. Una buona squadra, con un’ottima organizzazione, sospinti dal loro pubblico, però noi siamo pronti e ce la giochiamo. Ho detto che finito il primo tempo abbiamo 50 possibilità. 50 e 50, vediamo”.

Ha parlato anche Dybala in questo prepartita, ha detto “calma, noi ci giochiamo le nostre carte con grande calma, non dobbiamo farci coinvolgere anche troppo dall’ambiente”.

“No, sicuramente. L’ambiente proprio non ci deve toccare. Dobbiamo fare la nostra partita come siamo abituati a fare, senza snaturare la nostra natura. Sappiamo quali sono i nostri pregi e sono tanti e sappiamo quali sono i nostri difetti e dobbiamo cercare di nasconderli”.

Che ambiente si aspetta?

“Ho letto appunto che i tifosi hanno rifatto pace con tutto proprio per questa partita. Mi aspetta un ambiente caldo, ma un ambiente molto signorile. Non mi aspetto altro, ho giocato spesso a Bilbao, sono grandi persone.

Unico out è Celik, per il resto una squadra al completo.

“Si è fatto proprio male all’ultimo secondo della partita di Andata. Peccato, mi sarebbe stato utile, però chi gioca so che farà la sua parte”.

https://x.com/officialasroma/status/1899898900233716172?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A