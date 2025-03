Lecce-Roma, le formazioni UFFICIALI: C’è Cristante in mezzo al campo, Soulé e Pellegrini alle spalle di Dovbyk

Conclusa la pausa per gli incontri delle nazionali, la Roma di Claudio Ranieri torna in campo questa sera contro il Lecce di Marco Giampaolo. Calcio d’inizio fissato per le 20:45.

Le FORMAZIONI UFFICIALI:

LECCE: Falcone; Gaspar, Baschirotto, Krstovic, Guilbert, Helgason, Ramadani, Gallo, Coulibaly, Karlsson, Pierotti.

A disp.:

All. Marco Giampaolo

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

A disp.:

All. Claudio Ranieri

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

Assistenti: Preti – Moro

Quarto Ufficiale: Cosso

VAR: Di Paolo

AVAR: Ghersini