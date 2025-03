Dybala, intervento riuscito: inizia la riabilitazione a Trigoria (COMUNICATO)

Oggi è stato il giorno dell’intervento di Paulo Dybala. Il giocatore è stato operato a Londra dal dottor Andy Williams, uno specialista del ginocchio, per la per la lesione del tendine semitendinoso sinistro. La Roma fa sapere che “l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi il calciatore Paulo Dybala è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Paulo comincerà la riabilitazione a Trigoria”.

QUANDO RIENTRA DYBALA? I TEMPI DI RECUPERO DELL’ARGENTINO – Quando torna Paulo Dybala? Questa la domanda che si pongono ora i tifosi giallorossi. Il fantasista si è infortunato nel corso della gara contro il Cagliari. Il giocatore, subentrato nel corso della ripresa, ha rimediato una lesione del tendine semitendinoso sinistro. Dopo alcuni giorni di riflessione, in cui il giocatore ha valutato se adottare una terapia conservativa, evitando l’operazione ma aumentando i rischi di recidiva, oppure operarsi, la scelta è andata verso l’intervento chirurgico, sapendo così di aver terminato la stagione. I tempi di recupero saranno, infatti, piuttosto lunghi e il giocatore dovrebbe tornare a disposizione di Claudio Ranieri questa estate, in tempo per iniziare la nuova stagione.