Roma-Porto, DYBALA: “Europa League opportunità importante. Lazio o Athletic? Qualsiasi squadra…”

Dopo l’1-1 al do Dragão, la Roma batte 3-2 il Porto nel ritorno del playoff di Europa League e stacca il pass per gli ottavi di finale. Dopo la partita il protagonista del match con una doppietta, Paulo Dybala, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DYBALA A SKY SPORT

Hai illuminato d’immenso questa partita…

“Dopo il loro gol abbiamo avuto un atteggiamento da grande squadra e da uomini veri. C’era stato un momento di tensione dopo il gol, poi dopo l’1-1 abbiamo preso fiducia anche grazie al supporto dei tifosi”.

Sei sempre il più amato dai tifosi…

“L’affetto che ha la gente nei miei confronti è qualcosa di unico e bello. Questa stagione non sta andando come ci aspettavamo, ma ora abbiamo una possibilità grandissima in Europa. Questa competizione può darci tanto quest’anno, è un’opportunità importante visto ciò che è successo nel corso della stagione”.

Cosa vi ha dato Ranieri?

“È arrivato in un momento di tensione. Conosce questa piazza al massimo, è nato praticamente dentro Trigoria. Fa ciò che è meglio per la squadra, non guarda nomi e tratta tutti allo stesso modo. I risultati si vedono, non dobbiamo mollare e continuare così”.

Volevi dare un segnale con la tua ammonizione?

“Non è stato bello, ma era un momento di nervosismo dopo il gol. Abbiamo tirato fuori qualcosa in più al livello di carattere”.

Lazio o Athletic Bilbao?

“Qualsiasi squadra. So cosa vuoi che ti dica ma non lo dico…”.