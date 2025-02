PARMA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Gourna-Douath, Paredes e Koné a centrocampo, esordio per Salah-Eddine

La Roma deve mettere momentaneamente in standby il doppio impegno europeo contro il Porto e oggi alle ore 18 affronta allo Stadio Tardini il Parma nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al nono posto in classifica con 34 punti, mentre i crociati sono terzultimi a quota 20.

In vista del ritorno dei playoff di Europa League, Ranieri sceglie ancora il terzetto difensivo composto da Celik, Mancini e Ndicka a difesa della porta di Svilar. A centrocampo torna Paredes, affiancato da Gourna-Douath e Koné, davanti senza Dybala il tecnico sceglie Soulé e Shomurodov. Sulla corsia sinistra esordio per Salah-Eddine.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA: Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Bernabè, Keita; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

A disp.:

All.: Pecchia.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Paredes, Koné, Salah-Eddine; Soulé, Shomurodov.

A disp.:

All.: Ranieri.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Del Giovane – Rossi. IV Uomo: Perenzoni. VAR: Sozza. AVAR: Abisso.