Roma-Eintracht, RANIERI: “Nelle grandi partite si vedono i giocatori forti. Shomurodov resta con noi. Paredes-Boca? Mi dispiacerebbe perderlo, non mi ha detto nulla”

La Roma batte l’Eintracht Francoforte e accede ai playoff di Europa League. Nell’ultima gara della fase campionato della competizione i giallorossi vincono 2-0 contro i tedeschi grazie ai gol di Angeliño e Shomurodov. Dopo la sfida Claudio Ranieriha parlato ai microfoni dei cronisti:

POSTPARTITA

RANIERI A SKY SPORT

Siete riusciti a mascherare la tensione contro una squadra molto forte come l’Eintracht.

“Quando hai giocatori forti in queste grandi partite si vedono. Alcuni giocatori hanno fatto finali e prendono la squadra in mano. Dietro siamo stati attenti, avevamo paura delle ripartenze. Siamo stati bravi, è stata una grande vittoria”.

Era semplice mettere tutti i giocatori al posto giusto…

“Hummels e Angelino sono abituati a giocare lì, quindi mi sembrava normale. Stimavo Hummels da avversario, è un giocatore immenso e un uomo intelligente. È un punto di riferimento per i compagni e gli ho detto di restare qua. Anche se giocherà poco il prossimo anno deve guidare i ragazzi, è troppo importante per come guida la squadra. Oggi ho detto ai ragazzi che il corpo è la loro azienda e ho detto ‘guardate Hummels quanto continua a guadagnare’, si sono messi tutti a ridere”.

Shomurodov può restare?

“Io gli ho detto che resta con noi. Tutti gli vogliono bene e il pubblico lo ama perché dà sempre tutto. Mi arrabbio sempre con lui, quindi gli ho detto: ‘Se vai via con chi mi arrabbio…’”.

Soulé?

“È un ragazzo valido. Quando ha la palla al piede deve determinare, rendersi pericoloso perché ha le qualità per farlo. Passare dal Frosinone alla Roma non è facile, serve carattere e personalità. Lui sta piano piano entrando in questo meccanismo. Ho molta fiducia in lui e sono convinto che ci farà vedere tutte le sue qualità”.

Le avversarie ai playoff? Vi sentite tra le favorite?

“Quando sono arrivato tutti avevano paura della retrocessione, ora dite che siamo i favoriti… Noi daremo sempre il massimo, siamo in un momento di crescita e dobbiamo continuare così. Sono contento anche io perché tutti quelli che entrano danno il massimo. Domenica scorsa è entrato El Shaarawy e lo stavo per fare rientrare. Per un allenatore è una grande cosa perché sai che puoi contare su tutti i ragazzi”.

A che punto è la crescita? Quando è iniziata?

“È stata una cosa silenziosa. Ancora non l’ho capita e la voglio vedere. Dobbiamo continuare così, lavorando con umiltà. Restiamo umili e con i piedi ben piantati a terra”.

RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

I cambi sono stati molto importanti, cos’è successo con Paredes?

“Era deluso, non era furioso. Voleva continuare a giocare”.

Sono uscite nuove indiscrezioni dall’Argentina, dopo ieri non ha parlato con il ragazzo del Boca Juniors?

“No, onestamente non mi interessa. Sono contentissimo se resta, sa la stima che ho nei suoi confronti e mi dispiacerebbe se andasse via perché perderei un campione del Mondo e un ragazzo incredibile che, anche quando non giocava, si allenava come Hummels a mille all’ora. Perderei un esempio per i suoi compagni, mi dispiacerebbe ma capisco le esigenze di ogni famiglia e di ogni ragazzo. Non mi ha detto nulla”.

Ha seguito l’evoluzione dei risultati in panchina o no?

“No, ho saputo adesso le possibili avversarie ma le ho già dimenticate”.

A un certo punto si è messo quasi a specchio con loro con 4 giocatori in difesa.

“Anche nel primo tempo avevo chiesto il 4-4-2 ma non mi avevano capito bene. Poi si è avvicinato Saelemaekers e ha capito come dovevamo fare e all’intervallo naturalmente l’ho spiegato bene. L’esigenza? Loro erano abituati a giocare a 3 dietro e c’era Theate che faceva il terzo di sinistra, ma questa volta voleva spingere e non volevo che Dybala gli corresse dietro. Paredes e Koné hanno fatto un lavoro incredibile, perché nel primo tempo era difficile avere una comunicazione con me in panchina. Devo elogiarli perché sono riusciti a correre il doppio”.

Questa vittoria può dare uno slancio in coppa, considerando che è un percorso forse più facile del campionato per la qualificazione europea del prossimo anno?

“Andiamo avanti passo dopo passo. Quando sono arrivato c’era molta delusione giustamente perché ci si aspettava tanto da questa Roma. Abbiamo ripreso un po’ di credibilità. Il percorso è lungo, lo dico sempre: non mi piace prendere in giro i tifosi, sono abituato a lavorare e a parlare poco. La vittoria di questa sera è stata importante ed è stata costruita bene, hanno lottato bene contro una grandissima squadra che gioca a memoria. I ragazzi sono stati bravi perché hanno interpretato molto bene la gara. Adesso dobbiamo pulire la mente perché ci aspetta la capolista e sappiamo di cosa è capace il Napoli. Quindi come dico sempre ai ragazzi: dopo una vittoria si pulisce la testa e si rimettono i piedi a terra, dopo una sconfitta si pulisce la testa e si ricomincia a marciare. È la mia filosofia di lavoro, non bisogna mai esaltarsi né buttarsi giù. Adesso vedremo chi affronteremo, la studieremo e cercheremo di fare la nostra partita”.

Cosa pensa della fascia destra dell’Eintracht?

“Non solo della fascia destra. Prima della partita, quando ho salutato l’allenatore, gli ho fatto i complimenti perché mi piace molto come gioca la squadra: gioca in velocità, sempre a uno-due tocchi ed è difficile affrontarla. Sono contento della partita che abbiamo fatto proprio per la stima che ho dell’Eintracht”.

Quali sono ancora gli elementi che hanno margine di miglioramento e devono migliorare?

“Sono contento di tutti i ragazzi che ho a disposizione. Sono contento per Soulé che ha fatto una buona gara, si è impegnato molto e ha fatto il passaggio per il gol di Shomurodov. Sono contento per Shomurodov, è un ragazzo d’oro e lo stimo tantissimo. Avete visto che chi metto dentro dà sempre tutto per la squadra, questo significa che il gruppo è sano e che lavora benissimo. Chi non gioca è dispiaciuto ed è normale, guai se fosse contento. Non lo accetto e non lo accettano neanche loro. Tutti stanno crescendo di tono”.

RANIERI AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA:

“È la Roma dei tifosi, quando hai uno stadio così che ti soffia dietro, che ti aiuta, tutto è possibile. I ragazzi hanno giocato con molta attenzione, sapevamo che le loro ripartenze potevano essere letali, abbiamo cercato di fargliene fare il meno possibile. Quando siamo andati in gol dovevano attaccare loro e metterci in difficoltà, chiudendogli tutti gli spazi gli restava difficile”.

Ora si gioca partita dopo partita…

“Sicuramente, abbiamo partite bellissime e difficilissime. Dobbiamo pensare partita dopo partita, senza buttarci giù quando arriveranno le sconfitte o esaltarci quando arriveranno i momenti belli come quelli di stasera. Dobbiamo andare avanti senza pensare né al nome dell’avversario né alla competizione. Voglio i miei giocatori che ogni volta, si vince o si perde, devono pulire la testa e ricominciare”.