Roma-Sampdoria, RANIERI: “Ottima risposta dopo Como. I gol aiuteranno Dovbyk. Nuovo allenatore? Non prima di marzo-aprile”

Le parole di Claudio Ranieri al termine di Roma-Sampdoria 4-1 di Coppa Italia, interpellato da Sportmediaset:

Una vittoria importante per la Roma visto il momento.

“Non stiamo attraversando un buon periodo, altrimenti non mi avrebbero chiamato. Dovevamo rispondere dopo Como e abbiamo fatto una prestazione di determinazione, di voglia di vincere. Loro non hanno qualità, ma se gli altri mettono più grinta…Ci deve essere qualità, ma anche cattiveria agonistica, il Como ci ha messo sotto per questo aspetto. Non abbiamo giocato da squadra facendo una pessima figura”.

La serata di Dovbyk?

“Non si sta allenando come dovrebbe, perché ha mille problemini. E’ una struttura importante, ha bisogno di allenamento, però i gol aiutano ad avere fiducia, autostima. E’ importante per tutti”.

Si parla troppo presto del nuovo allenatore?

“Si, ma i media devono creare interesse. Ne parliamo, ma io l’altra volta scherzando ho risposto: ma io non sono buono? Se la Roma non si riprende non puoi andare a rompere le scatole ai top manager. Vediamo, fino a marzo-aprile serve lavorare, poi si deciderà. Roma non è una piazza per tutti, c’è determinazione, attenzione, attese”.

Qual è il vero compito di Ranieri oggi?

“Allenare, come sempre. Devo pensare a lavorare e far crescere le squadre. I ragazzi sono seri in allenamento, dobbiamo battere su questo tasto. Ci sta che ogni tanto una grossa squadra sbagli l’inizio del campionato, ma si vedrà all’arrivo”.

Cosa c’è di positivo in questa squadra?

“La positività è come si sono approcciati con me, hanno capito di dovermi conoscere da subito. Chiedo il massimo e loro me ne stanno dando. La delusione finora è stato il secondo tempo di Como, prima mi avevano sempre dato immagine di voglia e determinazione. Mi hanno sorpreso, non me l’aspettavano, voglio pensare sia un incidente di percorso. Pensiamo al Parma, hanno un attacco devastante”.

Punterà su Dybala?

“Io ci punto sempre su Dybala”.