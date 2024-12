ROMA-LECCE: la formazione UFFICIALE. Saelemaekers e Hummels dal 1′, Dybala centravanti. Out Dovbyk

La Roma deve vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione e oggi alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita contro il Lecce, valida per la quindicesima giornata di Serie A. I giallorossi e i salentini sono appaiati a quota 13 punti in 14 giornate e si trovano rispettivamente al quindicesimo e al sedicesimo posto in classifica.

Mister Ranieri conferma la difesa a 3 composta da Mancini-Hummels-Ndicka davanti a Svilar mentre sulle fasce spazio ad Angelino e Celik. A centrocampo assente Cristante per infortunio, in mezzo spazio alla coppia Koné–Paredes. Sulla trequarti, invece, El Shaarawy e Saelemaekers supportano Dybala. Dovbyk, reduce dall’influenza, non va neanche in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala.

All.: Ranieri.

LECCE: Falcone; Baschirotto, Gaspar, Jean Gaby; Guilbert, Coulibaly, Ramadani, Dorgu; Rafia; Krstovic, Rebic.

All.: Giampaolo.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Bindoni – Trinchieri. IV Uomo: Giua. VAR: Ghersini. AVAR: Mazzoleni.