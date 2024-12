Roma-Atalanta, le FORMAZIONI UFFICIALI: Ranieri torna all’antico e punta su Cristante e Paredes. Hummels confermato in difesa

Dopo il buon pareggio di Londra in coppa, la Roma torna in campo all’Olimpico per accogliere mister Claudio Ranieri e provare a ripartire anche in campionato. Ospite della serata è la temutissima Atalanta di Gasperini.

I giallorossi hanno ritrovato elementi importanti come Saelemaekers e Dybala nell’ultima settimana, mentre deve ancora recuperare Hermoso. Out anche Pisilli per squalifica.

Le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, Dovbyk. All: Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman; Retegui. All: Gasperini.