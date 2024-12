COMO-ROMA: la formazione UFFICIALE. Saud e Le Fée titolari. Dybala centravanti, Dovbyk in panchina

La Roma cerca la terza vittoria consecutiva tra Serie A ed Europa League e oggi alle ore 18 affronterà allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como di Fabregas nel match valido per la sedicesima giornata di campionato. I giallorossi sono dodicesimi in classifica a 16 punti mentre i lariani si trovano in diciassettesima posizione a quota 12.

Ranieri sceglie Celik per completare il terzetto con Hummels e Ndicka, in mezzo al campo spazio dall’inizio a Le Fée affiancato da Koné. Sulle fasce il tecnico conferma Sauda destra e ripropone Angeliño a sinistra. Davanti Saelemaekers ed El Shaarawysupportano Dybala, schierato per la terza volta come centravanti di manovra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO: Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Iovine; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Paz, Da Cunha; Belotti.

All.: Fabregas.

ROMA: Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Le Fée, Angeliño; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala.

All.: Ranieri.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Berti – Bresmes. IV Uomo: Perenzoni. VAR: Serra. AVAR: Paterna.