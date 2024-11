Tottenham-Roma, RANIERI: “Grande partita, Hummels ha dato sicurezza. Non volevo rischiare Dybala”

Al Tottenham Hotspur Stadium la Romaguadagna un punto: nella quinta giornata della fase campionato di Europa League la Roma pareggia contro il Tottenham 2-2. Dopo la partita il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RANIERI A SKY SPORT

Partita da brividi: questa sera siete andati ben oltre la prestazione.

“Abbiamo fatto veramente una grande partita. Contro il Napoli non ero contento anche se avevamo difeso, ma a me non piace perché dovevamo rispondere colpo su colpo. Oggi sono stato ben chiaro alla squadra e ho detto che la squadra non si deve chiudere in difesa, ma se gli avversari fanno un’azione noi dobbiamo farne una. I tifosi amano di più una squadra che tenta di vincere. Sono stato molto chiaro con ogni calciatore e loro hanno risposto alla grande. Il risultato è importante fino a un certo punto, io volevo vedere dai calciatori la prestazione”.

La prestazione di Hummels?

“Il rigore è un episodio che solo il Var riesce a vedere. L’arbitro non se ne era accorto, poi il var ha corretto. Hummels ha un’esperienza incredibile ed è stato un punto di riferimento dando sicurezza e tranquillità. E ancora non è al meglio della condizione. Sono convinto che possa fare benissimo e i tifosi saranno contentissimi di aver trovato un campione”.

Siete disposti a prendere qualche rischio in campo per fare di più in fase offensiva?

“Sì, è questo ciò che ho chiesto alla squadra. Ho fatto i complimenti a Postecoglou perché mi piace lo spirito che ha trasmesso al Tottenham. Ogni volta prova a vincere. Noi siamo stati bravi a metterli in difficoltà”.

Questa prestazione può velocizzare il processo di cancellazione di negatività che si è creata nell’ambiente? Come sta Dybala?

“Una rondine non fa primavera. Noi dobbiamo lavorare duramente per fare risultato. Questa partita è importante perché ha fatto capire ai calciatori che non si sono dimenticati di come si gioca a calcio. Dybala? Negli ultimi 20 giorni si è allenato così poco che un tempo in campo è sufficiente. Piano piano tornerà in forma e riuscirà ad avere i 90 minuti nelle gambe. Aveva fatto bene il primo tempo, il portiere ha fatto una parata miracolosa, ma non volevo rischiarlo”.

Questa partita può essere la campana di San Pietro che è suonata?

“Speriamo (ride, ndr)”.