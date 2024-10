Calciomercato Roma, dall’Argentina: Gago chiama Paredes al Boca. Nel mirino anche Dybala

Si torna a parlare del futuro di Leandro Paredes, in scadenza di contratto con la Roma il prossimo giugno. Fernando Gago sarà il nuovo allenatore del Boca Juniors e, secondo le informazioni del portale argentino, ha iniziato a muoversi ancor prima dell’ufficialità: infatti, l’ex centrocampista giallorosso ha chiamato Paredesper riportarlo al Boca entro la metà del 2025 per averlo a disposizione nel Mondiale per Club. L’attuale 16 della Roma non ha mai nascosto la voglia, conclusa la sua carriera in Europa, di tornare in Argentina.

Nei giorni scorsi, inoltre, in Argentina sono circolate indiscrezioni in merito ad un approdo di Paulo Dybala al Boca Juniors. Stando alle informazioni riportate, Gago starebbe pensando anche alla Joya e all’ex Real Madrid Sergio Ramos, ora svincolato.

