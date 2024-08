Dybala sempre più lontano: la cessione può arrivare prima del week end

Arrivano novità sul fronte Dybala. L’agente dell’argentino, Carlos Novel, è sbarcato a Roma. Il suo arrivo era previsto per assistere all’esordio del giocatore a Cagliari, ma in questo momento di grande fermento sul mercato il tutto assume un valore diverso. Il giocatore sarebbe voluto restare a Roma fino al 2025, prima di andare a giocare altrove, alla naturale scadenza dell’attuale contratto (si rinnova con il 50% delle presenze).

Per la Roma, però, guadagna troppo con i suoi 7.5 milioni di euro netti e quindi può rientrare tra i cedibili. In queste ore il suo agente, un intermediario e la CEO Lina Souloukou, sarebbero in un albergo della Capitale per trovare la quadratura del cerchio. L’idea sarebbe quella di mandarlo in Arabia Saudita, anche senza un cartellino molto alto. Se il tutto dovesse concretizzarsi a Cagliari De Rossi non avrà a disposizione il suo miglior giocatore e il tempo per sostituirlo intanto sta scemando.