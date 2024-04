UDINESE-ROMA: la formazione UFFICIALE. Difesa a 3, riposano Pellegrini, Dybala e Mancini. Baldanzi e Aouar alle spalle di Lukaku

Dopo i successi contro Lazio e Milan, la Romafa visita all’Udinese per completare una settimana intensissima e proseguire la sua corsa Champions. Per la sfida del “Bluenergy Stadium” De Rossi cambia sistema di gioco: il tecnico sceglie la difesa a 3 composta da Huijsen, Llorente e Ndicka, che rientra dopo la squalifica. De Rossi concede un turno di riposo, almeno inizialmente, a Mancini, Pellegrini eDybala. In mezzo al campo Cristante e Paredes, con Zalewski e Angeliño esterni di centrocampo. Sulla trequarti Baldanzi e Aouar supportano Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

All.: Cioffi.

ROMA: Svilar; Huijsen, Llorente, Ndicka; Zalewski, Cristante, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Aouar; Lukaku.

All.: De Rossi.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Rossi-Laudato. IV: Rapuano. Var: Aureliano. Avar: Di Paolo.