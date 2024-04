Roma-Milan, EL SHAARAWY: “Contento della mia prestazione, ma la vittoria è di tutti. Qualificazione ottenuta grazie a due gare perfette” (VIDEO)

La Roma batte 2-1 il Milan e vola in semifinale di Europa League, dove affronterà il Bayer Leverkusen proprio come l’anno scorso. Dopo aver vinto 0-1 a San Siro nel match d’andata, i giallorossi, rimasti in 10 dal 31′ a causa dell’espulsione di Celik, si sono imposti anche allo Stadio Olimpico per 2-1 grazie alle reti di Mancini e Dybala. Al termine della partita Stephan El Shaarawy ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

EL SHAARAWY AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“Per battere questo Milan servivano due gare quasi perfette ed è quello che abbiamo fatto. Siamo andati a Milano consapevoli di poter giocare e fare la partita e lo abbiamo fatto. Oggi sicuramente non dovevamo fare una partita di attesa all’inizio ed è quello che abbiamo fatto, un approccio con grande volontà di andare a cercare il gol e lo abbiamo fatto per due volte. Siamo contenti, soprattutto dell’impatto alla gara, siamo riusciti bene a difenderci con il cuore, con tutto quello che avevamo per portare a casa il risultato”.

Molti hanno riconosciuto in te la chiave della vittoria.

“Mah, io ho fatto quello che mi ha chiesto Daniele, l’ho fatto con grande abnegazione e disponibilità al sacrificio che è quello che è nelle mie caratteristiche, con qualità, senza problemi. Quindi sono contento della prestazione e di come la squadra ha affrontato la gara questa sera, nonostante siamo finiti in 10. La vittoria è di tutti, è per i tifosi che hanno creato un’atmosfera magica, per tutti noi e anche per Zeki, che ha commesso un errore però non c’è stato alcun problema, abbiamo lottato anche per lui, per cercare di portare a casa il risultato”.

Testa al Bologna ora.

“Assolutamente sì, vogliamo mantenere tutti e due gli obiettivi, la qualificazione in Champions in campionato e poi penseremo al Leverkusen che sarà sicuramente un’altra battaglia”.