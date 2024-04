ROMA-LAZIO: le formazioni UFFICIALI. Celik e Angelino sulle fasce, tornano Dybala ed El Shaarawy davanti con Lukaku

Tempo di derby. Alle 18.00 lo Stadio Olimpico è il teatro della stracittadina tra Roma e Lazio, sfida valida per la 31esima giornata di campionato, per continuare la corsa ad agguantare un posto in Champions. Senza lo squalificato Ndicka De Rossi, al suo primo derby in panchina, sceglie Llorente al fianco di Mancini, Celik e Angeliño completano la linea difensiva a 4. In mezzo al campo torna capitan Pellegrini con Cristante e Paredes. Davanti il tecnico ritrova Dybala ed El Shaarawy a supporto di Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

LAZIO: Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Kamada, Isaksen; Immobile.

All.: Tudor.

Arbitro: Guida. Assistenti: Di Iorio – Perrotti. IV uomo: Fabbri. VAR: Irrati. AVAR: Maresca.