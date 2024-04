Roma-Bologna, le FORMAZIONI UFFICIALI: Abraham al centro dell’attacco, Llorente al fianco di Mancini

Dopo il trionfo di coppa contro il Milan, la Roma torna in campo all’Olimpico per sfidare la rivelazione Bologna, squadra al momento quarta in classifica in Serie A.

Mister De Rossi farà a meno di Lukaku e Ndicka, ma ritrova Cristante dopo la squalifica europea. Mentre Thiago Motta non avrà a disposizione il capitano Ferguson, out per il resto della stagione.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

A disp: Rui Patricio, Boer, Kristensen, Celik, Huijsen, Smalling, Spinazzola, Bove, Sanches, Aouar, Baldanzi, Joao Costa, Zalewski, Azmoun. All: De Rossi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

A disp: Ravaglia, De Silvestri, Lucumi, Ilic, Lykogiannis, Moro, El Azzaoui, Karlsson, Ndoye, Castro. All: Thiago Motta.