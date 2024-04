Problema cardiaco per Ndicka: Udinese-Roma sospesa definitivamente

La partita tra Udinese e Roma di questa sera è stata sospesa definitivamente intorno al 72′ minuto di gioco. Il motivo riguarda un malore che ha colpito il difensore giallorosso Evan Ndicka nel corso del secondo tempo.

Il centrale ivoriano si è accasciato a terra senza alcun colpo o contrasto ricevuto, bensì per via di un dolore all’altezza del petto. I pronti soccorsi dei paramedici sul campo hanno stabilizzato la situazione, ma i calciatori della Roma sono apparsi subito scossi e preoccupati per il malessere del loro compagno.

Daniele De Rossi, dopo essersi accertato della situazione, ha chiesto all’arbitro Pairetto ed all’allenatore avversario Cioffi di sospendere l’incontro, proprio perché i calciatori giallorossi non se la sono sentita di continuare. Gli ultimi aggiornamenti parlano di un possibile lieve infarto per Ndicka, che è stato subito trasferito in un ospedale vicino.

Secondo Gianlucadimarzio.com Ndicka ha effettuato immediatamente un elettrocardiogramma ed è giunto in ospedale in codice giallo. Sarebbe dunque cosciente ed in condizioni sotto controllo.