Ndicka: nottata tranquillla per il difensore, nuovi esami ok. In giornata le dimissioni

Dopo il grande spavento di ieri pomeriggio, arrivano notizie incoraggianti per Evan Ndicka. Il difensore ha accusato un malore intorno al 70′ di Udinese-Roma ed è stato trasportato all’ospedale per accertamenti. L’ipotesi peggiore, l’infarto, è stato escluso poco dopo. Di seguito tutti gli aggiornamenti:

12:30 – Gli esami effettuati nella mattinata hanno dato esito positivo e quindi c’è il via libera per le dimissioni del difensore.

11:00 – Per ora sono solo rumors non confermati: Ndicka potrebbe essere dimesso nelle prossime 24 ore dall’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, struttura nella quale ha trascorso una nottata tranquilla.

10:00 – Ndicka ha trascorso una notte tranquilla, senza nessuna complicazione. In mattinata sono previsti altri accertamenti in ospedale. La direzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, inoltre, ha reso noto che non è prevista la diffusione di bollettini medici, che saranno gestiti direttamente dalla Roma. Nelle prossime ore, anche in base agli accertamenti, si potrà valutare quando sarà dimesso dall’ospedale.

