Lecce-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: gioca Baldanzi, Dybala in panchina. Bove preferito ad Aouar

Dopo la sosta per le nazionali, la Roma torna in campo in un duello tutto giallorosso sul campo del Lecce.

Daniele De Rossi, con un occhio al derby di sabato prossimo, cercherà di continuare la sua striscia di risultati positivi in campionato.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Sansone, Dorgu; Piccoli. All: Gotti.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. All: De Rossi.