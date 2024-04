C’è lesione per Azmoun: out un mese

(M. CIRULLI) – Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Trigoria. Azmoun, infortunatosi con l’Iran, ha svolto ieri una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Un problema che terrà fuori il centravanti per almeno un mese, nel periodo cruciale per De Rossi e la Roma sia per la corsa Championssia per il doppio confronto con il Milan in Europa League.

Nel frattempo il tecnico giallorosso studia la formazione per domani. Nessun dubbio in porta, ormai il titolare è Svilar. Sulla fascia sinistra ci sarà Angeliño, mentre sul lato opposto ennesima chance per Celik. La coppia difensiva sarà formata da Mancini e N’Dicka con l’ivoriano che dovrà prestare attenzione in quanto diffidato, così come Huijsen e Llorente: l’ammonizione con il Leccesignificherebbe saltare il derby. A centrocampo, oltre a Paredes e Cristante, per sostituire lo squalificato Pellegrini è ballottaggio tra Aouare Bove, con l’algerino che sembra essere in vantaggio. Partirà inizialmente dalla panchina invece Dybala: saranno quindi Baldanzi ed El Shaarawy a dare supporto a Lukaku.

Fonte: Il Tempo