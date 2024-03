Sorteggio Europa League: sarà MILAN-ROMA nei quarti. Andata a San Siro l’11 aprile alle 21, ritorno all’Olimpico il 18 alle 21. La vincente sfiderà chi passerà il turno tra Bayer Leverkusen e West Ham

Dopo il passaggio del turno contro il Brighton, la Roma si iscrive per la seconda stagione consecutiva all’urna delle migliori 8 di Europa League. Da questo punto della competizione saltano tutti i precedenti paletti restrittivi e il sorteggio diventa dunque integrale tra le squadre ancora in corsa.

La squadra sorteggiata per prima giocherà l’andata in casa, col turno in programma giovedì 11 aprile. Il ritorno, invece, è fissato per la settimana successiva, il 18 aprile. Entrambe le sfide tra Roma e Milan si giocheranno alle ore 21.

IL SORTEGGIO:

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Marsiglia

Gli accoppiamenti verso le semifinali:

Vincente Quarto 4-Vincente Quarto 2

Vincente Quarto 1 (Milan-Roma)-Vincente Quarto 3 (Bayer Leverkusen-West Ham)