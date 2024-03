Mourinho: “Le parole di Tiago Pinto non mi interessano, di certo non lavoreremo più insieme. Futuro? Non ho un club, ma voglio allenare”

Josè Mourinho, nella giornata di oggi, sarà tra i protagonisti del GP di Portimao, nel quale lo Special One sventolerà la bandiera a scacchi. Prima della gara il tecnico è tornato a parlare, commentando anche l’addio alla Romae il suo futuro. Le sue parole: “La mia partenza dalla Roma? Non c’è nulla di strano in questo. E’ difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l’unica cosa strana”.

Il tecnico è tornato poi sulle parole di Tiago Pinto: “Le sue interviste non mi interessano affatto, non perdo tempo a leggerle o ad ascoltarle. Non ho il minimo interesse. Lavorerà di nuovo con me? No, certamente no. In questo caso non è possibile”. Poi sul futuro: “Per il momento zero, zero notizie. Non ho un club, sono libero, ma voglio lavorare. In estate voglio lavorare. Mai dire mai, soprattutto nel calcio. La mia vita è il calcio, posso allenare ovunque. Non ho problemi”.

Fonte: SportTV