Europa League, ROMA-BRIGHTON: le formazioni UFFICIALI. Mancini-Ndicka in difesa, davanti Dybala, Lukaku ed El Shaarawy

Dopo il Monza e prima della Fiorentina, c’è il Brighton: all’Olimpico, alle 18.45, la Roma sfida la squadra di Roberto De Zerbi nel primo round degli ottavi di finale di Europa League. Daniele De Rossi opta per la difesa 4 e sceglie Ndicka accanto a Mancini al centro. Sulle fasce spazio a Celik a destra e Spinazzola a sinistra, in mezzo al campo il tecnico conferma Paredes in regia con Cristante e Pellegrini ai suoi lati. Davanti Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

BRIGHTON: Verbruggen; Van Heeke, Dunk, Igor; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Lallana; Welbeck.

All.: De Zerbi.

Arbitro: Letexier. Assistenti: Mugnier – Rahmouni. IV uomo: Gaillouste. VAR: Brisard. AVAR: Delajod.