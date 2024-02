ROMA-FEYENOORD: aperti ai tifosi giallorossi anche i Distinti Nord Ovest. Biglietti in vendita da domani

La Roma torna in campo anche in Europa League: dopo l’andata dei playoff contro il Feyenoord in programma giovedì alle 18.45 al De Kuip, il 22 febbraio i giallorossi ospiteranno gli olandesi nel match di ritorno all’Olimpico alle 21.00. Per l’occasione, vista l’assenza dei tifosi del Feyenoord, il club giallorosso annuncia anche l’apertura del settore Distinti Nord Ovest per i romanisti. Il comunicato:Per Roma-Feyenoord è ora disponibile anche il settore Distinti Nord Ovest! La Prefettura ha infatti dato il via libera all’apertura per il settore normalmente riservato alla tifoseria avversaria.

A partire dalle ore 12:00 di martedì 13 febbraio, sarà possibile acquistare i tagliandi in Distinti Nord-Ovest per la gara di ritorno di play-off di Europa League contro il Feyenoord, in programma il 22 febbraio allo Stadio Olimpico.

L’acquisto dei biglietti sarà vietato ai residenti nei Paesi Bassi e seguirà le stesse logiche della fase di vendita libera.

Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 tagliandi a transazione (35 € tariffa standard, 25€ riduzione under 16).

Anche questa volta, come in occasione del match dello scorso anno, lo Stadio sarà interamente colorato di giallorosso per spingere la Roma verso gli ottavi di finale di Europa League!

Fonte: asroma.com

