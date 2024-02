Lista UEFA: entrano Angeliño, Baldanzi e Azmoun. Out Kristensen e Huijsen

Nella serata odierna la Roma ha consegnato alla UEFA i nomi dei calciatori che compongono la lista A per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League. In seguito agli acquisti (Huijsen, Angeliño e Baldanzi) e alle cessioni (Kumbulla e Belotti) messe a referto nella sessione invernale di mercato, il club giallorosso ha effettuato alcune modifiche (il limite massimo consentito dalla UEFA è di 3 sostituzioni) rispetto alla lista presentata per la fase a gironi della competizione, in cui erano assenti Kristensen e Azmoun a causa dei paletti imposti dalle restrizioni del Fair Play Finanziario.

Le novità per la fase a eliminazione diretta riguardano quindi gli inserimenti in lista A di Angeliño, Baldanzi (il quale non è potuto rientrare in lista B perché non milita nel club da almeno due anni) e Azmoun.

Restano fuori invece Kristensen e Huijsen: al terzino danese sono stati preferiti Karsdorp e Celik, mentre il classe 2005 è stato escluso a causa dei tanti centrali presenti in rosa.

Da sottolineare come la UEFA, grazie ai rapporti con i Friedkin, abbia riconosciuto alla Roma un margine di manovra di 12 milioni di euro relativo al transfer balance, che ha permesso ai giallorossi di inserire 3 calciatori nonostante le sole due cessioni di Belotti e Kumbulla. La lista è stata quindi scelta da mister De Rossi in base alle necessità tecnico-tattiche e non economiche.