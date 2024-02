Europa League: ROMA-BRIGHTON negli ottavi. Andata il 7 marzo all’Olimpico

Alle 12 la Roma conoscerà l’avversaria degli ottavi di finale di Europa League nel sorteggio di Nyon. Alle squadre vincitrici dei gironi iniziali (West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Praga e Bayer Leverkusen), ieri si sono aggiunge le 8 provenienti dai play off: Friburgo, Marsiglia, Sparta Praga, Sporting Lisbona, Benfica, Milan, Roma e Qarabag. In rappresentanza del club giallorosso ci saranno Maurizio Lombardo e Gianluca Gombar.

Negli ottavi, in programma tra il 7 e il 14 marzo con i canonici orari delle 18.45 e le 21, non sono ancora consentite sfide tra gare della stessa nazione. In più, le squadre vincitrici dei gironi iniziali giocheranno il ritorno in casa. Per la Roma, dunque, 7 possibilità dall’urna, escludendo l’Atalanta, andata all’Olimpico e ritorno in trasferta.

IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE:

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

ROMA-BRIGHTON

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen