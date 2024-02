BALDANZI: “Grazie ai Friedkin, onorato di giocare per la Roma. Un’emozione essere qui con Dybala, posso imparare tanto da lui” (VIDEO)

La Roma accoglie Tommaso Baldanzi: il classe 2003 arriva a titolo definitivo dall’Empoli. Dopo visite mediche e firma sul contratto, il fantasista ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore della Roma al canale del club:

Le tue prime emozioni da nuovo giocatore della Roma?

“Sicuramente c’è tanta emozione, è una cosa bellissima ed è una soddisfazione immensa giocare per un club storico come questo. Sono molto contento e spero di fare bene con i miei compagni e i nostri tifosi”.

Quanto hai desiderato vestire questa maglia?

“Quando l’ho saputo tantissimo perché è un club molto prestigioso. Mi ha fatto molto piacere l’interesse e quindi sono subito partito, sono subito venuto qua. Sono felicissimo”.

Vuoi fare un ringraziamento in particolare?

“Vorrei ringraziare i Friedkin perché hanno creduto in me e mi hanno voluto fortemente. Vorrei ringraziare il direttore e il mister, che mi ha voluto, tutta la società. Sono molto onorato di essere qui, devo tanto a loro”.

La tua famiglia?

“Sono contenti di me e io sono anche molto contento. Sono molto orgogliosi, mi dispiace allontanarmi ma era un passo che dovevo fare”.

In palestra hai già conosciuto i tuoi nomi compagni.

“La squadra mi ha fatto una bellissima impressione. Ho visto una squadra tranquilla, che ha molta voglia di lavorare, erano tutti lì ad allenarsi. Quindi sono contento, spero di entrare velocemente nei meccanismi ma penso che non sia un problema. Non vedo l’ora di iniziare”.

Hai già parlato con mister De Rossi?

“Ho parlato con il mister e mi ha detto che avrei trovato un gruppo tranquilissimo, fatto di brave persone e ne sono sicuro. Poi parleremo delle cose tecniche in questi giorni”.

Qui a Trigoria ti allenerai con Dybala.

“Sarà una grande emozione per me, soprattutto avrò tanto da vedere e da imparare da uno come lui. È un grandissimo giocatore. Sono felice di essere qua e che anche lui sia qua, posso migliorarmi tanto e spero di migliorare ancora”.

Quali sono i tuoi obiettivi futuri e di squadra?

“Spero di far bene con questa maglia, spero che riuscirà a far bene tutta la squadra e che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Questo è il nostro obiettivo”.

Col Cagliari sarà la prima occasione di vedere l’Olimpico, il tuo nuovo stadio.

“Sicuramente sarà un’emozione forte. Ho già visto l’Olimpico due volte da avversario e mi sono emozionato tanto. Ora essendo dall’altra parte sarà bellissimo, non vedo l’ora di vivere queste emozioni”.

Un messaggio per i tifosi?

“Ciao a tutti i tifosi della Roma, ci vediamo lunedì all’Olimpico. Forza Roma”.