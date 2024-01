Salernitana-Roma, DE ROSSI: “Serve tempo e lavoro, quando riuscirò a farmi capire faremo la differenza”

Le parole a DAZN di Daniele De Rossi al termine di Salernitana-Roma:

“Se facciamo questo possesso palla lenta non facciamo un tiro in porta e perdiamo tante di partite, se invece acceleriamo, siamo lucidi siamo forti e ci possiamo divertire. Dobbiamo lavorare nel capire i momenti della partita“.

Sul gesto con Svilar sul rigore di Dybala: “Faccio un po’ lo scemo coi ragazzi in panchina. Gli ho chiesto se il rigore Dybala lo segnava, lui ha detto di sì…cerchiamo di scherzare un po’ in panchina”.

Sulle sofferenze nel primo tempo: “Possiamo parlare di schemi, possesso palla ecc… Ma vanno vinti i duelli, sia le prime che le seconde palle, il calcio è tutto lì. Se non si vincono i duelli è colpa mia, devo metterli in condizione di capire quando la giocata va tentata. Quando riuscirò a farmi capire sui momenti della partita faremo la differenza”.

La prova di Lukaku: “Nel primo tempo è stato l’unico che c’ha dato profondità, l’abbiamo servito poco. Se il possesso è lento, spazio per lui non ce n’è. Se riesci a servirlo diventa devastante. Ha sofferto, ha lavorato con la squadra, ha aiutato di più rispetto al Verona. Un campione così che all’ultimo cerca di lottare e sgomitare è sempre un piacere”.

L’errore difensivo sul gol della Salernitana: “E’ mancato un po’ di tempo per lavorarle certe cose, i ragazzi hanno giocato per 2 anni con la difesa a tre, dobbiamo lavorare. Un giorno lavoriamo sule posizioni, un giorno sulle marcature, un giorno sui centrocampisti che aiutano. Ora avremo tempo per analizzarla questa casa. Prima di mettersi a cinque dietro non è passato più uno spillo, vanno lavorati i posizionamenti. Bisogna essere tanto attenti, con squadre come la Salernitana perdi punti”.

Su Pellegrini: “Non mi piace di parlare dei singoli veramente, tanti hanno fatto una partita di cuore. Non potrei pensare ad un capitano migliore, a parte l’amicizia che c’è. Io sono stato fuori dalla Roma, non mettevo becco, non mi intrufolavo. Ho sentito tante cose, ma quando rientrato ho visto un gruppo di uomini seri, attaccati a questa maglia. Lui è il degno capitano di questo gruppo. Chi vince il superbowl? Spero Kansas City, ma io spero di battere il Cagliari la prossima settimana”