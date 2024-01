ROMA-HELLAS VERONA: la formazione UFFICIALE. Confermata la difesa a 4, in attacco Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Lukaku

L’era José Mourinho è terminata e ora è il turno di Daniele De Rossi. Alle ore 18 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico l’Hellas Verona di Baroni nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e sarà la prima partita di DDR da allenatore giallorosso, il quale il 16 gennaio ha preso il posto dello Special One. Il neo tecnico dei capitolini rivoluziona la squadra e si affida ad un nuovo modulo, ovvero il 4-3-2-1: davanti a Rui Patricio ci sarà una linea composta da Karsdorp-Huijsen-Llorente-Spinazzola, mentre a centrocampo spazio al trio Bove-Paredes-Pellegrini. In attacco, alle spalle di Lukaku, agiranno El Shaarawy e Dybala. Assenti per squalifica Mancini e Cristante.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disp.:

All.: De Rossi.

HELLAS VERONA: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Folorunsho; Saponara, Suslov, Mboula; Djuric.

A disp.:

All.: Baroni.