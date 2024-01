ROMA-ATALANTA: le formazioni UFFICIALI. Out Paredes, Cristante a centrocampo e Kristensen nel terzetto difensivo

Alle 20:45 il fischio di inizio di Roma-Atalanta, match delicato e importante per i ragazzi di José Mourinho. Considerando i risultati di Bologna e Fiorentina, vincere questa sera vorrebbe dire avvicinare nuovamente la zona Champions League, l’obiettivo primario in campionato dei giallorossi. Qualche dubbio di formazione per lo Special One, con Paredes non al meglio che dovrebbe comunque scendere in campo dal 1′. Niente esordio dal fischio di inizio per il neo acquisto Huijsen: al centro della difesa dovrebbe giocare Cristante, con Mancini e Llorente ai suoi lati. Sulle corsie esterne favoriti Kristensen a destra e Zalewski a sinistra. A centrocampo capitan Pellegrini e Bove, mentre davanti ci sarà la coppia Dybala-Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Kristensen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

All.: Mourinho

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.

A disp.: Musso, Rossi, Hien, Palomino, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Mendicino, Comi, Zappacosta, Scamacca.

All.: Gasperini.

Arbitro: Aureliano. Assistenti: Costanzo e Palermi. IV Uomo: Doveri. VAR: Di Paolo. AVAR: Longo.