L’agente di Mou: “Mai ricevuto proposte di rinnovo”

(M. CIRULLI) – Per Mourinho parla Mendes. Durante i Globe Soccer Awards a Dubai – una cerimonia che premia i migliori agenti e operatori di mercato nel mondo del calcio – l’agente dello Special One è stato intervistato dalla «Gazzetta dello Sport» riguardo l’esperienza del tecnico nella Capitale. «Sono rimasto sorpreso dall’esonero, voglio ricordare che con lui la Roma ha conquistato una competizione europea. Lui ha la coscienza tranquilla, resta un allenatore da 26 titoli, sa di aver lavorato tanto e bene nonostante la rosa limitata rispetto all’Inter e la Juventus. Si discute del nono posto attuale dei giallorossi, ma la distanza dalla zona Champions era di cinque punti con 18 giornate ancora da giocare, era convinto che avrebbe fatto bene».

Immancabile il passaggio sul futuro di Mourinho, con Mendes che ha rivelato di non aver mai ricevuto una telefonata da parte dei Friedkin per discutere del rinnovo: “Non sono mai Stato contattato da Dan o Ryan per una trattativa legata al prolungamento del contratto. È presto per concentrarsi sulla prossima avventura, ma lui vorrà una grande squadra, l’ha fatto per tutta la carriera, ha dimostrato di essere un vincente ovunque ha allenato, quindi è solo questione di tempo. Nei mesi scorsi, quando ancora era nella Capitale, era arrivata una

Proposta economica folle dall’Arabia, ma lui ha deciso di continuare alla Roma perché la ama”.

