Calciomercato Roma, Baldanzi arriva a titolo definitivo per 15 milioni bonus compresi. In viaggio per la Capitale, domani le visite mediche: rimarrà fuori dalla lista Uefa

Penultimo giorno di mercato che chiuderà il 1 febbraio alle 20. Diverse le operazioni che vedono coinvolta la Roma, sia in entrata (Baldanzi) sia in uscita (Celik, Belotti e Kumbulla), nelle ultime ore di trattative. Le riassumiamo qui con aggiornamenti continui per tutto l’arco della giornata:

17:46 – Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Roma per Baldanzi spenderà 10 milioni di euro parte fissa più 5 di bonus. Dan e Ryan Friedkin avrebbero fatto del loro meglio per chiudere l’operazione. Baldanzi firmerà un quinquennale.

https://x.com/fabrizioromano/status/1752734861595431062?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A