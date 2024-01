Calciomercato Roma: accordo con la Juventus per Huijsen, prestito secco fino a giugno. Oggi sarà nella capitale per visite e firma

La caccia della Roma a un difensore centrale si è concentrata sul profilo di Huijsen, giovane talento di proprietà della Juventus che sembrava diretto al Frosinone prima dell’irruzione dei giallorossi nella trattativa, guadagnandosi la priorità nei desideri del difensore classe 2005.

11.40 – Poco dopo Fabrizio Romano mette il sigillo sull’operazione con il celebre “here we go!”. Accordo raggiunto tra Roma e Juventus per il prestito fino a giugno, senza opzioni d’acquisto. Oggi Huijsen sarà nella capitale per la firma e le visite mediche.

11.35 – Per potersi trasferire alla Roma, Huijsen è pronto anche ad accettare un prolungamento fino al 2028 con la Juventus. Il passaggio in giallorosso non prevedrà opzioni di acquisto, la Roma farà oggi l’ultimo affondo, in caso non andasse a buon fine Huijsen dovrà accettare la destinazione Frosinone.

11.30 – Secondo Alfredo Pedullà l’affare andrà in porto sulla base di un prestito oneroso da 700mila euro.

Sono ore calde sull’asse Roma-Juventus per l’affare Huijsen, il difensore classe 2005 che sembrava destinato a Frosinone ma ora potrebbe cambiare uscita dell’autostrada per affacciarsi nella capitale. E la novità, secondo quanto scrive l’esperto di calciomercato, sarebbe quella di far fare il percorso contrario a un altro giovane, Cherubini. L’esterno classe 2004 potrebbe passare alla Juventus come ‘compenso’ per il prestito di Huijsen.

