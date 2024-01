AS Roma, i Friedkin hanno scelto: il prossimo Ds sarà Maurice del Rennes

Tiago Pinto é arrivato ormai ala fine della sua esperienza romanista e il prossimo 3 febbraio saluterà Trigoria.

Come riporta Emanuele Zotti su ‘La Gazzetta Sportiva’, l’ultimo nome preso in considerazione dai Friedkin sembra essere quello di Florian Maurice, attuale direttore tecnico del Rennes con un importante passato nel Lione.

In base a quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione in realtà il nome di Maurice è già stato scelto come futuro Ds e verrà annunciato la prossima settimana. Charles Gould e la Retexo hanno indicato il francese come migliore soluzione possibile. Resta da capire se tra il software e la realtà c’è di mezzo l’Oceano, lo stesso che separa gli USA dall’Europa, Houston da Roma.