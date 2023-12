Sassuolo-Roma, MOURINHO: “Parlo in portoghese perché il mio italiano non è abbastanza per certi concetti. La stabilità emotiva è una qualità necessaria”

Il commento di José Mourinho al termine del match tra Sassuolo e Roma, ai microfoni di DAZN:

Anche oggi si vince all’ultimo minuto. Il carattere forte della sua Roma.

Risponde in portoghese: “Una vittoria sofferta, meritata, anche in svantaggio abbiamo meritato di vincere. Sono felice per la squadra e i tifosi. Voglio dedicare una parola al mio assistente Foti, che ha lavorato benissimo e gli dedico la vittoria. Parlo in portoghese perché il mio italiano non è sufficientemente forte per esprimere i concetti. Quando ho parlato di stabilità emotiva ho parlato di una qualità che nella vita è necessaria per poter rendere ai massimi livelli. Mi hanno detto che non abbiamo avuto Fair Play e che non abbiamo restituito la palla. Mi sono avvicinato alla loro panchina e ho detto che il Fair Play si fa quando lo si riceve anche. Loro hanno un giocatore che non è proprio l’esempio di Fair Play”.