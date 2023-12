ROMA-FIORENTINA: le formazioni ufficiali. Pellegrini in mezzo, Zalewski a sinistra: Dybala-Lukaku in attacco

Dopo la vittoria in trasferta col Sassuolo in rimonta, allo Stadio Olimpico, alle 20.45, la Roma ospita la Fiorentina nella 15esima giornata di campionato con l’obiettivo di consolidare il 4° posto e avvicinarsi al Milan terzo, ora distante cinque punti. Ancora senza Smalling, scelte obbligate in difesa per José Mourinho con il terzetto composto da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo il tecnico sceglie dall’inizio Pellegrini con Paredes, in cabina di regia, e Cristante mentre sugli esterni si affida a Kristensen, reduce dal gol vittoria col Sassuolo, e Zalewski. Davanti la coppia Dybala-Lukaku guida la Roma anche contro la formazione di Italiano, che ritrova Nico Gonzalez e Ikoné.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

All.: Mourinho.

FIORENTINA: Terracciano; Kayode, Ranieri, M.Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura, Ikoné; Nzola.

All.: Italiano.

Arbitro: Rapuano. Assistenti. Rossi L. – Rossi C. IV uomo. Maresca. VAR: Aureliano. AVAR: Dionisi.