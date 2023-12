Roma-Fiorentina: fastidio al flessore sinistro per Dybala. Domani gli esami strumentali

Bruttissima notizia per José Mourinho. Al minuto 24 di Roma-Fiorentina Paulo Dybala è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico. La ‘Joya’ ha accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra e ha chiesto il cambio: al suo posto è quindi entrato Sardar Azmoun. Dopo essere stato sostituito, l’argentino si è accomodato in panchina.

Come aggiunge il portale sportivo, domani sono in programma gli esami strumentali per Dybala. Filtra comunque ottimismo sulle sue condizioni: le sensazioni sono buone.

Fonte: pazzidifanta.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Secondo le informazioni del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, il problema al flessore di Dybala sembra meno grave del previsto: si tratta di un risentimento ma potrebbe non esserci una lesione.

https://x.com/angelomangiante/status/1733984780948013230?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A