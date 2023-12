Europa League, ROMA-SHERIFF: le formazioni UFFICIALI. Cristante in difesa, Sanches dal 1′. Belotti con Lukaku in attacco

Serata europea per la Roma: all’Olimpico i giallorossi ospitano lo Sheriff Tiraspol nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Serve, però, guardare anche sul campo dello Slavia Praga, che affronta il Servette, per sperare di agguantare il primo posto nel girone ed evitare, dunque, i playoff. Senza Smalling, Dybala e Mancini, José Mourinho opta per alcuni cambi: difesa inedita con Celik, Cristante e Llorente, in mezzo al campo si rivedono Renato Sanches e Aouar, schierati con Bove. Sulle fasce Karsdorp e Zalewski, davanti il tecnico sceglie Belotti in coppia con Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Pellegrini, Paredes, Pagano, Pisilli, Cherubini, Vetkal, Mannini, Joao Costa, Plaia, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

SHERIFF: Koval; Apostolakis, Tovar, Garananga; Badolo, Talal, Ricardinho, Fernandes, Artunduaga; Mbekeli, Ankeye.

A disp.: Straistari, Pascenco, Zohouri, Berkay Vardar, Paiva, Colis, Novicov, Luvannor.

All.: Pilipchuk.

Arbitro: Brisard. Assistenti: Danos – Drouet.IV uomo: Stinat. VAR: Millot. AVAR: Dieperink.