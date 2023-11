Sassuolo-Roma: info biglietti. Dalle 15 al via la vendita dei tagliandi per il settore ospiti a 35 euro (COMUNICATO)

A partire dalle ore 15 di oggi inizierà la vendita dei biglietti riservati al settore ospiti in occasione di Sassuolo-Roma, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A e in programma il 3 dicembre alle ore 18. Il costo di ciascun tagliando è di 35 euro. Ecco la nota ufficiale del club giallorosso: “Parte alle 15 di venerdì 24 novembre la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Mapei Stadium per Sassuolo-Roma, giornata numero 14 di Serie A. La gara è in programma domenica 3 dicembre alle 18. I tifosi giallorossi potranno acquistare esclusivamente ingressi di Tribuna Nord – al costo di 35 euro – sul circuito VivaTicket. Non sarà possibile comprare un tagliando nel giorno della partita. La prevendita terminerà sabato 2/12 alle 19”.

Fonte: Asroma.com

