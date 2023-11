Roma-Udinese, le FORMAZIONI UFFICIALI: Pellegrini torna titolare, Lukaku-Dybala in attacco

La Roma dopo la sosta per le nazionali torna in campo, per riprendere la corsa e cancellare lo scialbo 0-0 nel derby dell’ultima giornata. Oggi sfida all’insidiosa Udinese allo stadio Olimpico.

Mourinho ritrova finalmente capitan Pellegrini dal 1′ minuto e spera di riaccendere la fiamma di Dybala. Ancora out invece Smalling e Renato Sanches.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All: Mourinho.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Success. All: Cioffi.