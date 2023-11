Conferenza stampa, MOURINHO: “Sarri? Aspetto la reazione della Lega. Non ci sono amichevoli, è differenza di mentalità” – PAGANO: “Non pensiamo al derby” – VIDEO

Dopo la seduta di rifinitura svolta a Trigoria in mattinata, la Roma è volata a Praga dove domani alle 18.45 sarà ospite dello Slavia Praga nella quarta giornata del girone di Europa League. Alla vigilia della gara, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa all’Eden Arena insieme a Riccardo Pagano, che sostituisce Nicola Zalewski inizialmente designato per parlare con i cronisti.

Precedentemente prevista per le 19.00, la conferenza è iniziata in ritardo oltre le 19.30 dato che la Roma è atterrata intorno alle 18.45 a Praga.

L’intervento di Mourinho:

Poco fa l’allenatore dello Slavia ha detto che sarà la partita della vita. Il significato e l’importanza della partita per lei?

“Per me la partita della vita è sempre la prossima. Dal giorno che ho iniziato ad essere professionista la mia partita della vita è sempre la prossima. In questo siamo uguali, lo è per lui e lo è per me”.

Si aspetta una gara più dura rispetto all’andata?

“Certo, però a Roma abbiamo segnato al primo minuto e di solito quando segni in avvio ci sono le condizioni di fare una partita diversa. Poi abbiamo segnato il il 2-0 dopo 20 minuti, quindi la partita è stata sotto controllo. Ma ho detto e lo dico di nuovo, lo Slavia è una squadra forte e ha giocatori di qualità, ha organizzazione difensiva di qualità e in possesso palla, questo vuol dire che l’allenatore è bravo. Lo stadio è bello e lo è anche l’ambiente. Noi siamo vicini alla qualificazione, loro non sono così vicini ma sono in una posizione privilegiata rispetto a Sheriff e Servette. Sarà una bella partita”.

Lei conosce Praga, le piace?

“Purtroppo conosco aeroporti e alberghi in tutto il mondo, non conosco tanto le città e le belle città come Praga. La mia vita non mi dà tanto tempo per visitare, ma tutti conosciamo la bellezza di questa città. Ci sono tanti giocatori storici del vostro Paese e ne ho allenato qualcuno, uno è stato uno dei migliori portieri di sempre (Petr Cech, ndr), ne ho avuti altri”.

Si ricorda di aver giocato Bayern Monaco-Chelsea?

“Mi ricordo, abbiamo pareggiato giocando un’ora in 10 giocatori. È stata un’ottima partita e poi ci sono stati i rigori”.

Ieri Maurizio Sarri ha detto che siete qui per fare un’amichevole, cosa risponde? Visto che vedo Pagano, è arrivato il momento anche della prima volta da titolare per lui?

“Domani Pagano va in panchina, è qua perché fa parte della sua formazione come giocatore. Se la sua testa è nel giusto posto, sarà un giocatore con un futuro e una dimensione tale da essere tante volte in conferenze come queste. Sta giocando tantissimo, l’anno scorso era un ragazzino della Primavera, sarà super contento della sua evoluzione e noi ne siamo felici e domani va in panchina. Sarri? Se qualcuno si deve sentire offeso dalle sue dichiarazioni è la gente dello Slavia Praga, non io. Il modo in cui il mister ha parlato è stato per dire che lo Slavia è una squadra senza qualità. Rispetto sempre i miei avversari, ho detto che è un’ottima squadra e magari è il modo di pensare la partita quello che fa la differenza tra la storia degli allenatori e dei giocatori. Magari tra un allenatore che ha vinto 26 titoli e chi pochi la differenza è questa mentalità: ogni partita è una gara seria da giocare, non ci sono amichevoli. Mi piacerebbe anche sentire la reazione della Lega Serie A alle dichiarazioni di Sarri, è stata una critica diretta ed obiettiva, aspetto…”.

Domani qualche big riposerà?

“Faremo giocare tutti i giocatori che sono in una condizione che permette di fare due partite in tre giorni. Ci sono giocatori che stanno giocando sempre, ma sappiamo che si sentono in una condizione importante. I tre difensori che stanno giocando sempre si sentono tutti bene e giocano tutti e tre, Mancini, Llorente e Ndicka. Farò il cambio di Svilar, perché è anche parte della sua evoluzione giocare più partite possibili, poi possiamo fare 1-2 cambi. Ma come struttura base giocheremo con la squadra che pensiamo sia la più forte”.

Per lei è più possibile raggiungere la qualificazione in Champions attraverso il percorso in campionato o l’Europa League?

“Non lo so, cercheremo di farlo tramite entrambi i modi. Vogliamo fare il meglio possibile in campionato e vedremo se sarà possibile arrivare tra i primi quattro posti. E vogliamo continuare in Europa per il terzo anno consecutivo, vogliamo fare le cose in modo serio e vedere dove possiamo arrivare. Ma non butteremo fuori le opzioni in campionato o in Europa League. Ci saranno difficoltà in entrambi i percorsi e ci saranno anche per l’accumulo di partite, ma sono cresciuto nel calcio con questo modo di pensare: la prossima partita è la più importante, la prossima competizione è la più importante. Magari si può proteggere un giocatore che non è nelle migliori condizioni e fare questo tipo di gestione, ma non sono capace di dire che una competizione non mi interessa”.

L’intervento di Pagano:

A che punto sei arrivato nel tuo processo di maturazione?

“Sicuramente penso di essere ad un buon punto. Ad inizio stagione speravo di giocare così ma non me lo aspettavo. Allenamento dopo allenamento il mister mi ha dato delle opportunità e sono stato bravo a coglierle. Stando tutti i giorni con giocatori più grandi impari molto. Quando il mister penserà di darmi altre occasioni, cercherò di farmi trovare pronto”.

Si è già iniziato a parlare di derby nello spogliatoio?

“Noi siamo completamente concentrati su domani, non penso sia giusto parlare del derby. Domani è una partita importante e vogliamo dare tutto per raggiungere la qualificazione, dopo penseremo al derby”.

In cosa pensi sia cresciuta di più la squadra?

“Stiamo dando continuità alle vittorie, nelle ultime sette partite abbiamo perso solo con l’Inter. Dobbiamo continuare così e domani andremo in campo per vincere la partita”.

Tra i tuoi ex compagni in Primavera chi ti aspetti che possa entrare in prima squadra?

“Penso che il settore giovanile sia molto forte e lo ha dimostrato in questi anni, ci sono tanti ragazzi come me che lavorano bene in prima squadra. Tra quelli che non hanno avuto l’opportunità di esordire penso a João Costa, che ha molto talento e se continua a lavorare con la testa giusta arriverà il suo momento”.

