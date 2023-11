Calciomercato Roma, giallorossi alla ricerca di un esterno sinistro: occhi su Piton e Barisic

Leonardo Spinazzola è attualmente ai box per infortunio e, considerando il contratto in scadenza a giugno, potrebbe partire già a gennaio. Nicola Zalewski, invece, non sta brillando, è sul mercato e in caso di un’offerta pari a 12/15 milioni di euro potrebbe lasciare i giallorossi. La Roma quindi è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e, secondo quanto rivelato dal sito specializzato nel calciomercato, Tiago Pinto ha bloccato l’arrivo di Marcos Leonardo proprio per concentrarsi su un difensore centrale e su un esterno. Tra i nomi attenzionati in quest’ultimo reparto ci sono Lucas Piton del Vasco da Gama e Borna Barisic, in scadenza di contratto con i Rangers. Il primo non ha esperienza nel calcio europeo, motivo per cui potrebbe essere un rischio da correre solamente in caso di permanenza di Spinazzola; il secondo invece è seguito anche dall’Aston Villa di Monchi.

Fonte: calciomercato.com

