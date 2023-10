Roma-Slavia Praga, le FORMAZIONI-UFFICIALI: riposa Paredes, Cristante torna a centrocampo. Tandem Lukaku-El Shaarawy

La Roma torna oggi in campo in Europa League, per il match valido per la terza giornata della fase a gironi. I giallorossi ospitano lo Slavia Praga, squadra della Repubblica Ceca appaiata a quota 6 punti.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Spinazzola, Paredes, Pagano, Pisilli, D’Alessio, J. Costa, Belotti.

All: Mourinho.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Masopust, Holes, Ogbu; Doudera, Zafeiris, Dorley, Provod; Schranz, Wallem; Chytil.

All: Trpisovsky.